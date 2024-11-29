Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cukai Rokok 2025 Tetap tapi Harga Jual Eceran Naik di Akhir November

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |18:13 WIB
Cukai Rokok 2025 Tetap tapi Harga Jual Eceran Naik di Akhir November
Cukai Rokok Tak Naik di 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan, Askolani menyatakan tidak ada kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) atau produk rokok untuk tahun 2025.

Hal ini dikatakan Askolani usai melangsungkan konferensi pers hasil penindakan desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan di Bidang Kepabeanan dan Cukai di Bandara Soekarno - Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (29/11/2024).

"Pita cukai rokok 2025 tidak naik, HJE (Harga Jual Eceran) akan ditetapkan kemungkinan di penghujung bulan ini (November), harga jual eceran saja, tapi pita cukai tidak naik," kata Askolani.

Menurutnya, pengumuman kenaikan harga jual eceran rokok akan diputuskan dalam waktu dekat. Targetnya, Pemerintah akan segera memutuskan nasib harga jual rokok eceran terbaru untuk tahun 2025 pada penghujung November 2024 ini.

"Belum tahu (HJE naik berapa), nanti tunggu pengumuman ya. Insyaallah bulan ini, nanti tunggu pengumuman dan penetapannya, karena itu menyesuaikan harga jual eceran saja," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/320/3185320/rokok-0o8U_large.jpg
Kemenkeu Tegaskan Tak Ada Cukai Rokok Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/320/3170905/rokok-tPFl_large.png
Tarif Cukai Rokok 2026 Naik? Ini Penjelasan Wamenkeu 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/320/3164888/sri_mulyani-gIkO_large.jpg
Target Penerimaan Bea Cukai 2026 Rp334,3 Triliun, Rokok Masih Jadi Andalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/320/3159178/cukai_rokok-MvIs_large.jpg
Ini Alasan Moratorium Kenaikan Tarif Cukai Rokok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/320/3154268/rokok-VqZc_large.png
Bocoran Bungkus Rokok Mau Diseragamkan Tanpa Merek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/320/3148314/dirjen_bea_cukai-8uvt_large.jpg
Dirjen Bea Cukai Diminta Moratorium Kenaikan Cukai Rokok 3 Tahun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement