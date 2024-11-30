RI Punya Bengkel Pesawat Baru di Bali, Tampung Boeing-Airbus

JAKARTA - Indonesia mempunyai bengkel pesawat baru atau Fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) yang beroperasi di area Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali

Bengkel pesawat dibuka oleh PT Avia Technics Dirgantara, atau yang lebih dikenal dengan FL Technics Indonesia yang bekerja sama dengan Angkasa Pura Property.

BACA JUGA: Proyek Bandara Bali Utara Tunggu Persetujuan Prabowo

Berdiri di atas lahan seluas 17.000 meter persegi, hanggar MRO FL Technics Indonesia di Bali telah beroperasi dengan fokus utama untuk melayani armada Narrow Body Boeing dan Airbus.

Fasilitas ini menawarkan layanan lengkap, termasuk line maintenance, base maintenance, heavy maintenance, layanan logistik, Pusat Logistik Berikat (PLB), serta berbagai layanan terintegrasi lainnya hingga training facility.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap keandalan operasional, hanggar MRO FL Technics Indonesia juga menyediakan layanan AOG (Aircraft on Ground) 24/7. Layanan ini dirancang untuk memberikan respons cepat terhadap kebutuhan perbaikan pesawat yang mengalami gangguan teknis mendadak, sehingga dapat meminimalkan waktu downtime (pesawat tidak dapat beroperasi).