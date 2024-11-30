Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

RI Punya Bengkel Pesawat Baru di Bali, Tampung Boeing-Airbus

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |13:40 WIB
RI Punya Bengkel Pesawat Baru di Bali, Tampung Boeing-Airbus
RI Punya Bengkel Pesawat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia mempunyai bengkel pesawat baru atau Fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) yang beroperasi di area Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali

Bengkel pesawat dibuka oleh PT Avia Technics Dirgantara, atau yang lebih dikenal dengan FL Technics Indonesia yang bekerja sama dengan Angkasa Pura Property.

Berdiri di atas lahan seluas 17.000 meter persegi, hanggar MRO FL Technics Indonesia di Bali telah beroperasi dengan fokus utama untuk melayani armada Narrow Body Boeing dan Airbus.

Fasilitas ini menawarkan layanan lengkap, termasuk line maintenance, base maintenance, heavy maintenance, layanan logistik, Pusat Logistik Berikat (PLB), serta berbagai layanan terintegrasi lainnya hingga training facility.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap keandalan operasional, hanggar MRO FL Technics Indonesia juga menyediakan layanan AOG (Aircraft on Ground) 24/7. Layanan ini dirancang untuk memberikan respons cepat terhadap kebutuhan perbaikan pesawat yang mengalami gangguan teknis mendadak, sehingga dapat meminimalkan waktu downtime (pesawat tidak dapat beroperasi).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187199/luhut-RcdJ_large.png
Luhut Buka-bukaan Alasan Bandara IMIP Dibangun dan Proyek China di Morowali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186597/bandara-HvGQ_large.jpg
6 Fakta Heboh Bandara IMIP di Morowali hingga Jokowi Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/455/3186260/bandara-pPEq_large.jpg
Ini Pemilik Bandara IMIP Morowali yang Kini Diawasi Bea Cukai hingga Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186126/purbaya-zerU_large.jpg
Bandara Morowali Milik IMIP Disebut Ilegal, Ini Kata Purbaya hingga Wamenhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186088/purbaya-TGCt_large.jpg
Heboh Bandara Morowali Milik IMIP, Purbaya Minta Penjelasan Bea Cukai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176268/penumpang_bandara_bali-aZfE_large.jpg
Ada Rute Baru Internasional, Bandara I Gusti Ngurah Rai Angkut 18,23 Juta Penumpang 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement