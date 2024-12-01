4 Fakta Tol Nir Sentuh Bermasalah, Ini Temuan BPK

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan masalah dalam sistem pembayaran tol tanpa sentuh atau MLFF (Multi Lane Free Flow). Temuan ini disampaikan oleh BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2024.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, menyatakan bahwa proyek MLFF saat ini masih dalam tahap kajian bersama BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Kajian tersebut bertujuan untuk menilai kembali efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tanpa sentuhan.

"Saya bilang ada beberapa teknologi kan (tidak hanya MLFF), semua sedang di kaji," kata Dody.

Berikut ini 4 fakta Tol Nir Sentuh bermasalah yang ditemukan BPK, yang dirangkum Okezone, Minggu (1/12/2024):

1. Tidak Lakukan Evaluasi Secara Memadai

BPJT dinilai kurang melakukan evaluasi yang cukup terhadap dokumen pra-feasibility study (FS) dan FS dari calon pemrakarsa MLFF, serta tidak mengidentifikasi risiko terkait tantangan yang mungkin muncul dalam penerapan teknologi sistem navigasi satelit global (GNSS).

Hal ini berpotensi menghambat pelaksanaan MLFF dan menyebabkan teknologi GNSS sulit diterapkan dalam sistem transaksi tol non-tunai tanpa sentuhan berbasis MLFF.