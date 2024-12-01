5.451 Rumah Segera Dibangun di Pulo Gebang, Groundbreaking Februari 2025

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan akan dibangun 5.451 unit hunian vertikal di Pulogebang, Jakarta Timur. Pembangunan dilakukan Perum Perumnas untuk mendukung program 3 juta rumah.

Rencananya, di atas lahan Blok K di Pulogebang seluas 3,4 hektar yang dimiliki Perum Perumnas akan dibangun 6 tower hunian vertikal setinggi 32 lantai dengan hunian sebanyak 5.451 unit.

"Hari ini saya meninjau langsung lokasi lahan milik Perumnas yang ada di Pulogebang, Jakarta Timur. Lahan ini selama ini idle dan ke depan akan dibangun hunian vertikal untuk rakyat," ujar Maruarar, Minggu(1/12/2024).

Maruarar menilai, lahan Blok K milik Perumnas ini memiliki lokasi yang cukup strategis dan tidak jauh dari Terminal Pulogebang dan Stasiun Kereta Api seperti Stasiun Cakung dan Stasiun Klender Baru.

"Sehingga prospek pembangunan ke depan sangat bagus. Kami juga akan berkoordinasi dengan mitra kerja seperti Pemprov Jakarta dalam pelaksanaan pembangunannya," tambahnya.

Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menjelaskan, Perumnas akan membangun 6 tower hunian vertikal dengan ketinggian 32 lantai.

Jumlah unit yangnakan dibangun sebanyak 5.451 unit dengan komposisi terdiri dari hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 20 persen sebanyak 1.093 unit dan masyarakat berpenghasilan menengaj (MBM) 80 persen sebanyak 4.358 unit.

"Dari luas lahan Blok K seluas 3,4 hektar yang efektif bisa dimanfaatkan hanya 3,1 hektar," terangnya.