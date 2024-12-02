Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Bentuk Satgas PHK, Ternyata Ini Tujuannya

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 02 Desember 2024 |16:23 WIB
Prabowo Bentuk Satgas PHK, Ternyata Ini Tujuannya
Tujuan dibentuk satgas PHK (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bakal membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pemerintah masih menyiapkan tim hingga rumusan awal.

"Belum, masih disiapkan. Ya tim sama ininya. Ini kan baru rumusan awal," tegas Yassierli kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

“Dari Pak Menko ada ininya (pernyataannya) kan. Ya mungkin kita koordinasi sekarang dengan pak Menko."

Yassierli menegaskan bahwa pembentukan Satgas PHK bukan karena kenaikan UMP yang telah diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Enggak. Bukan, itu lebih kepada meningkatkan daya saing itu yang menurut kita mungkin sedang butuh yang, peningkatan lebih," ujarnya.

Halaman:
1 2
