HOME FINANCE HOT ISSUE

Menko Cak Imin Angkat Founder Tokopedia Jadi Deputi

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 02 Desember 2024 |21:23 WIB
Menko Cak Imin Angkat Founder Tokopedia Jadi Deputi
Cak Imin Tunjuk Founder Tokopedia Jadi Deputi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menggandeng Founder Tokopedia Leontinus Alpha Edison menjadi Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran.

“Alhamdulillah saya mendapatkan tenaga, baru namanya Pak Leon. Ini pendiri Tokopedia. Sekarang saya angkat saya putuskan menjadi Deputi Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat,” ujar Cak Imin dalam keterangannya, Senin (2/12/2024).

Leontinus Alpha Edison atau yang akrab disapa Leon merupakan seorang pengusaha sekaligus merupakan sosok yang menggagas ide-ide pendirian Tokopedia, perusahaan teknologi Indonesia dengan misi mencapai pemerataan ekonomi secara digital di Indonesia.

Berdasarkan laman LinkedIn pribadinya, Leon lahir di Pontianak, 19 Maret 1981. Dia merupakan lulusan Teknologi Informasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada 2003.

Leon membangun Tokopedia bersama rekannya, William Tanuwijaya, pada tahun 2009 dengan tujuan untuk membantu pemerataan akses dan menghubungkan pembeli dan penjual di seluruh Indonesia

Halaman:
1 2
