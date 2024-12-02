Hashim Sebut Prabowo Mau Bentuk Kementerian Penerimaan Negara, Ini Kata Istana

JAKARTA - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menyatakan tidak ada pembahasan mengenai pembentukan kementerian penerimaan negara dalam sidang kabinet paripurna yang digelar pada hari ini Senin (2/12/2024).

"Sampai saat ini tidak ada pembahasan dalam rapat kabinet untuk pembentukan badan penerimaan negara," kata Hasan dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Hasan menekankan bahwa kementerian keuangan masih bekerja seperti biasa dengan satu menteri dibantu tiga wakil menteri.

"Jadi kementerian keuangan masih bekerja seperti biasa satu menteri dengan tiga wakil menteri. Masih bekerja seperti biasa," jelasnya.

Sebelumnya, kabar pembentukan Kementerian Penerimaan Negara dibocorkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus adik kandung Presiden Prabowo, Hashim Djojohadikusumo.