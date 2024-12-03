Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Menteri Maman: Smart Factory Training Center Dorong UMKM Makin Berdaya Saing

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |16:38 WIB
Menteri Maman: Smart Factory Training Center Dorong UMKM Makin Berdaya Saing
Smart Factory Training Center Opening Ceremony. (Foto: dok Kementerian UMKM)
A
A
A

BEKASI - Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman berharap Korea-Indonesia Smart Factory Training Center (SFTC) mendorong pengusaha UMKM semakin berdaya saing. 

Menteri UMKM Maman mengatakan, kegiatan ini merupakan hasil kerja sama antara Kementerian UMKM, Ministry of SME's and Startups Republic of Korea dan juga Innobiz Korea.

Ia juga meresmikan Korea-Indonesia SFTC yang merupakan bagian dari proyek Official Development Assistance (ODA) di Universitas Bina Nusantara (Binus) Bekasi, Senin (2/12).

Upaya ini bertujuan agar pelaku UMKM semakin berdaya saing dengan memanfaatkan teknologi Internet of Things (IoT). 

Menteri UMKM Maman mengatakan, pengusaha UMKM memiliki peran penting bagi pertumbuhan ekonomi kedua negara. Indonesia unggul dalam pasar sedangkan Korea unggul dalam teknologi produksi sehingga penting untuk dapat berkolaborasi lebih lanjut.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168746/budi_arie-KDq3_large.jpg
Budi Arie Akui Tak Kaget Kena Reshuffle: Biasa Aja 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/320/3168538/menkop_ferry-ztQR_large.jpg
Resmi Jadi Menkop, Ferry Juliantono Diminta Lanjutkan Penguatan Ekonomi Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/320/3168520/menkop_ferry-qXEx_large.jpg
Profil Ferry Juliantono Sosok yang Dipilih Prabowo Jadi Menkop 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/11/3093928/andalas_business_matching-zKUg_large.jpeg
Wamen Helvi: Andalas Business Matching Jadi Katalisator Sinergi UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/04/11/3092268/wamen_umkm_helvy_bersama_pelaku_umkm-oDlb_large.jpeg
Wamen UMKM Paparkan 4 Kunci Sukses Wirausaha Agar Bisnis Berkelanjutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/340/3062055/kemenkopukm_di_peru-IcM2_large.jpg
Kemenkop UKM Promosikan Inovasi dan Teknologi RPB pada Forum APEC di Peru
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement