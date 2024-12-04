Advertisement
HOME FINANCE

Wamen UMKM Paparkan 4 Kunci Sukses Wirausaha Agar Bisnis Berkelanjutan

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |13:32 WIB
Wamen UMKM Paparkan 4 Kunci Sukses Wirausaha Agar Bisnis Berkelanjutan
Wamen UMKM Helvy Moraza bersama salah satu pelaku UMKM. (Foto: dok Kementerian UMKM)
A
A
A

PADANG - Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Wamen UMKM) Helvi Y. Moraza memaparkan empat kunci utama yang harus ditanamkan oleh seorang wirausaha agar memiliki bisnis yang berkelanjutan. 

Adapun keempat kunci tersebut, terdiri dari loyalitas, integritas, disiplin, dan inovasi, atau Wamen UMKM menyebutnya dengan LIDI.

“Ini yang harus dimiliki entrepreneur agar bisnisnya berkelanjutan,” ujar Wamen UMKM saat memberikan sambutan pada acara Entrepreneur Hub di Universitas Andalas, Padang, Selasa (3/12). 

Loyalitas sebagai hal pertama, imbuhnya, masih kerap menjadi persoalan yang timbul dalam diri seorang wirausaha. Untuk itu, Wamen Helvi berpesan agar wirausaha memiliki mental yang baik dalam hal menjalin hubungan dengan konsumennya. 

“Dalam ilmu ekonomi itu ada, Anda harus loyal kepada konsumen, dalam artian jaga mutu, jaga kepuasan mereka, ini yang agak sulit tapi harus bisa dilakukan,” kata Wamen Helvi.

