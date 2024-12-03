Titik Lokasi Seleksi Kompetensi PPPK 2024, Peserta Jangan Telat!

JAKARTA - Seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk periode I sudah dimulai. Para peserta diperingatkan untuk tidak telah mengikuti seleksi.

Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto meminta agar pelamar PPPK yang terjadwal ikut Seleksi Kompetensi Periode I untuk hadir mengingat tahap ujian Seleksi Kompetensi ini menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi para pelamar PPPK Periode I sebagai kategori pelamar prioritas PPPK tahun ini.

“Pastikan pelamar PPPK Periode I 2024 yang terjadwal ikut Seleksi Kompetensi tidak terlambat datang ke lokasi ujian, apalagi sampai tidak hadir alias absen. Pantau live score di kanal-kanal youtube BKN yang tersedia,” ujarnya, Selasa (3/12/2024).

Dirinya juga mengimbau seluruh perkembangan informasi seleksi hanya merujuk pada kanal resmi instansi pemerintah, baik Panselnas maupun masing-masing instansi yang dilamar.

Adapun peserta seleksi kompetensi PPPK periode I merupakan pelamar prioritas sesuai dengan kriteria yang diatur lewat Keputusan Menteri PANRB Nomor 347, 348, dan 349 tahun 2024. Adapun kategori pelamarnya diprioritaskan guru dan D-IV Bidan Pendidik tahun 2023, eks tenaga honorer Kategori II (THK-II); dan tenaga non-ASN yang terdata di database BKN.

Sementara untuk pelamar dengan kategori non-ASN yang tidak terdata di database BKN dan aktif bekerja di instansi pemerintah terjadwal dalam tahap pendaftaran seleksi di portal SSCASN BKN. Di mana jadwal pendaftarannya sudah dimulai pada 17 November lalu dan akan berakhir 31 Desember 2024 mendatang.