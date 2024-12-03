Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

UMP Naik 6,5%, Buruh: Pengusaha Kok Marah-Marah?

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |17:17 WIB
UMP Naik 6,5%, Buruh: Pengusaha Kok Marah-Marah?
UMP di 2025 Naik 6,5% (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Partai Buruh sekaligus KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Said Iqbal mengapresiasi kebijakan Prabowo Subianto menaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2025 sebesar 6,5%.

Menurutnya, kenaikan upah minimum sebesar 6,5% adalah langkah yang tepat dan sejalan dengan amanat Mahkamah Konstitusi (MK) serta Konvensi ILO Nomor 131 tentang penetapan upah minimum. Sebab, Konvensi ILO Nomor 131 mengatur mekanisme penetapan upah minimum berdasarkan dua parameter utama, yaitu standar living cost suatu negara, di indonesia disebut KHL atau angka makro ekonomi nasional yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, kebutuhan hidup layak (KHL), yang di Indonesia dikenal sebagai kebutuhan hidup layak.

Said Iqbal menilai, Presiden Prabowo telah mengambil langkah berani dengan menegakkan aturan hukum nasional dan standar internasional melalui keputusan ini.

"Namun anehnya, Apindo dan Kadin justru menunjukkan sikap yang bertentangan dengan hukum dengan memprotes kenaikan yang sebenarnya adil dan wajar," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (3/12/2024).

Menurut Said Iqbal, kenaikan 6,5% adalah angka moderat yang dapat diterima oleh buruh. Kenaikan upah minimum ini, ditegaskannya, bukan hanya soal angka tetapi juga menyangkut keadilan dan kesejahteraan pekerja.

Halaman:
1 2
