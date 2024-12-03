Perusahaan RI Jajaki Peluang Bisnis Go Global

JAKARTA - Hong Kong dan Indonesia telah menjalin hubungan perdagangan bilateral yang kuat dalam berbagai produk dan jasa selama bertahun-tahun.

Pada tahun 2023, Indonesia merupakan mitra dagang terbesar ke-23 bagi Hong Kong, dan ke-6 terbesar di antara anggota ASEAN. Hingga September 2024, total nilai perdagangan antara kedua negara mencapai lebih dari USD 3,5 miliar.

Di mana, Indonesia merupakan pasar ekspor utama ke-22 bagi Hong Kong dengan total nilai ekspor lebih dari USD 1,9 miliar dan sumber impor terbesar ke-19 dengan nilai impor lebih dari USD 1,6 miliar.

Associate Director, Business Development, Exhibitions and Digital Business, HKTDC Mandy Ng, mengatakan pihaknya mengumumkan lima pameran perdagangan internasional akan diselenggarakan pada awal tahun depan di Hong Kong.

“Dan akan menawarkan platform yang ideal bagi para pedagang dan pemasok dari Indonesia untuk mengembangkan bisnis mereka ke pasar-pasar baru,” ujarnya di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

“Pada tahun 2023 dan 2024, kami menyelenggarakan lebih dari 30 acara besar, menarik lebih dari 28.880 peserta pameran dan lebih dari 511.100 pembeli langsung serta peserta dari Hong Kong, Tiongkok Daratan, dan seluruh dunia,” tambahnya.