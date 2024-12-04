AQUA dan DMI Berangkatkan 20 Khadimatul Masjid untuk Ibadah Umrah

JAKARTA - AQUA memegang teguh komitmennya dalam dalam menebar kebaikan bagi masyarakat dan umat muslim di Tanah Air.

Perusahaan air minum ini pun diketahui telah bekerja sama dengan berbagai organisasi muslim di Indonesia, seperti Dewan Masjid Indonesia (DMI), BNU, LP Ma’arif NU, RMI NU, LPBI NU, Serikat Ekonomi Pesantren, PP Muhammadiyah, serta berbagai pesantren dan masjid.

Bersama DMI, AQUA baru-baru ini memberangkatkan 20 khadimatul masjid dari enam provinsi untuk menunaikan ibadah umrah di Tanah Suci. Program yang dikenal dengan nama Perjalanan Spiritual Umrah Khadimatul Masjid ini merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap pemberdayaan umat muslim di Indonesia.

Program tersebut juga menjadi bentuk penghargaan bagi para pengurus masjid terpilih atas bakti dan kontribusinya selama ini dalam merawat masjid sekitar.

Abdul Alim Rohmatulloh, khadimatul masjid dari Kabupaten Cianjur, mengucapkan rasa syukurnya atas kesempatan ini dan berharap agar semakin banyak khadimatul masjid yang dapat merasakan pengalaman serupa.

“Alhamdulillah wa syukurillah, saya merasa sangat bahagia dan bersyukur bisa berkesempatan mengunjungi tanah suci, sebuah kesempatan yang hadir berkat kolaborasi antara AQUA dan Dewan Masjid Indonesia,” ujarnya.