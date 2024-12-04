Intip Bisnis Wirastuty Fangiono, Salah Satu Wanita Terkaya di Indonesia

JAKARTA - Wirastuty Fangiono saat ini menempati posisi ketiga sebagai wanita terkaya di Indonesia dengan total kekayaan mencapai USD1,2 miliar atau setara dengan Rp19,08 triliun. Keberhasilan ini sebagian besar berasal dari bisnis kelapa sawit yang telah ditekuni selama bertahun-tahun.

Wanita berusia 51 tahun ini mengendalikan FAP Agri, sebuah perusahaan kelapa sawit yang memulai debutnya di pasar modal Indonesia dengan melakukan IPO pada tahun 2021. Perusahaan yang didirikan pada 1994 ini saat ini memiliki konsesi lebih dari 110.000 hektare perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia.

Selain FAP Agri, Wirastuty juga memiliki saham di First Resources, sebuah perusahaan minyak sawit yang terdaftar di Singapura. Perusahaan ini dipimpin oleh adik laki-lakinya, Ciliandra Fangiono, yang turut berperan dalam pengembangan bisnis kelapa sawit keluarga.