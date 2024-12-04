Astra Infra Siapkan Infrastruktur Khusus Difabel di Tol

JAKARTA - Astra Infra membuat infrastruktur khusus di rest area tol yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan difabel. Infrastruktur difabel meliputi parkiran difabel, toilet difabel, dan lainnya.

“Pertama-tama mungkin kita lihat dari infrastruktur yang kita sudah siapkan itu ya. Jadi bapak dan ibu kalau lewat ke jalan Tol Astra Infra Group kemudian berhenti di rest area kita, di rest Pendopo atau di rest Cipali dan sebagainya, itu rasanya infrastruktur kita sudah kita sesuaikan dengan kebutuhan dari difabel,” ungkap Sustainability Division Head, Beny Priyatna Kusumah, Rabu (4/12/2024).

Hal ini dilakukan untuk mendukung infrastruktur berkelanjutan 2030 sekaligus menjadi cita-cita Astra Infra Group.

“Itu kita lakukan dalam konteks kita ingin dan menuju pada pembangunan yang berkelanjutan. Jadi infrastruktur berkelanjutan ini menjadi cita cita kita untuk nanti kita bisa penuhi sampai 2030,” kata Beny.

Demikian upaya mewujudkan Astra 2030 Sustainability Aspirations dengan membangun Infrastruktur tol Astra Infra Group yang ramah disabilitas.

(Feby Novalius)