Prabowo Minta Pejabat Puasa, Kurangi Perjalanan Luar Negeri Hemat Anggaran Rp15 Triliun

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |12:46 WIB
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta para pejabat kementerian lembaga untuk mengurangi perjalanan luar negeri karena dapat menghemat anggaran hingga Rp15 triliun.

"Saudara-saudara, hitungan kita perjalanan luar negeri saja itu, Indonesia ini perjalanan luar negeri pejabat-pejabat, USD3 miliar. Saya minta dikurangi 50 persen saja. Kalau bisa dikurangi 50 persen, artinya kita bisa menghemat Rp 15 Triliun," kata Prabowo dalam sambutannya pada pembukaan Sidang Tanwir dan Resepsi Milad ke 112 Muhammadiyah di Kupang, Rabu (4/12/2024).

Prabowo menjelaskan bahwa dana tersebut bisa digunakan untuk membangun bendungan, irigasi hingga bangunan sekolah dan dapat juga memberikan makan bagi para siswa.

"Tolonglah, ya, para menteri, puasa dulu, puasanya 5 tahun, kalau 5 tahun kita hemat USD1,5 miliar dari perjalanan saja," kata Prabowo.

