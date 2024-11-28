Kunjungan Presiden ke Luar Negeri Buka Banyak Peluang Investasi

JAKARTA - Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Inggris menyoroti bagaimana lanskap investasi di Indonesia yang penuh dengan peluang. Namun memerlukan tindakan segera untuk memanfaatkan peluang-peluang tersebut.

Peluang tersebut bisa dimanfaatkan Indonesia dengan kemitraan atau kerja sama strategis, pendanaan yang kuat, dan penyelarasan kebijakan. Indonesia dapat mencapai visi perubahannya melalui serangkaian diskusi yang diadakan selama kunjungan tersebut, terlihat jelas bahwa Inggris siap menjadi mitra utama dalam upaya tersebut.

Cluster CEO, Indonesia and ASEAN Markets (Australia, Brunei and the Philippines) Standard Chartered Rino ‘Donny’ Donosepoetro mengikuti serangkaian pertemuan tingkat tinggi yang berlangsung saat kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Inggris belum lama ini.

Pada kunjungan tersebut, yang berlansung selama tanggal 20–22 November 2024, telah berlangsung sejumlah diskusi penting yang diantara lain membahas tentang carbon market, peluang investasi dan climate financing.

Dalam Indonesia Investment Forum di London, Donny menggaris bawahi perkembangan sektor-sektor prioritas di Indonesia antara energi terbarukan, kendaraan listrik (EV), dan industri hilir, yang menunjukkan komitmen Indonesia terhadap transformasi ekonomi sekaligus upayanya mencapai target net-zero pada tahun 2060.

Donny juga menyoroti bahwa ambisi ini memang merupakan hal yang mendesak, karena kebutuhan energi negara di Indonesia diproyeksikan akan tumbuh sebesar 42% pada tahun 2030, sehingga diperlukan percepatan peralihan menuju solusi berkelanjutan. Indonesia membutuhkan investasi sebesar USD235 miliar pada tahun 2030 untuk dapat bertransisi ke bauran energi yang lebih bersih.