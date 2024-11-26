Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Arahan Prabowo: Investasi KEK dan Proyek Strategis Nasional Dipercepat

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 26 November 2024 |21:42 WIB
Arahan Prabowo: Investasi KEK dan Proyek Strategis Nasional Dipercepat
Prabowo minta investasi KEK dan PSN dipercepat (Foto: Setpres)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan progres Proyek Strategis Nasional (PSN) dipercepat. Hal ini dibahas dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, arahan Presiden Prabowo adalah mengoptimalkan KEK yang dinilai telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

Menurut Airlangga, hingga kuartal ketiga 2024, KEK telah menarik investasi senilai Rp242,5 triliun dengan total penyerapan tenaga kerja mencapai 151.260 orang dengan 394 perusahaan.

"Arahan Bapak Presiden terhadap kawasan-kawasan ekonomi ini untuk terus didorong, dilanjutkan, dan juga diproses agar investasi bisa masuk terutama investasi yang kemarin Bapak Presiden melakukan kunjungan ke luar negeri," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Selain KEK, rapat juga membahas perkembangan PSN. Airlangga menjelaskan bahwa sebanyak 18 proyek direncanakan selesai pada tahun 2024, sementara 30 proyek lainnya ditargetkan rampung pada 2025.

“Tentunya, program-program ini Bapak Presiden arahkan untuk dilanjutkan dan nantinya tentu apabila ada investasi lain akan dibahas secara lebih detail," jelasnya.

