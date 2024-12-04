Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tren Jualan Live Shopping Bikin Penjualan UMKM Naik 700%

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |19:53 WIB
Tren Jualan Live Shopping Bikin Penjualan UMKM Naik 700%
Live Shopping UMKM (Foto: Okezone)
A
A
A

SOLO - Tren berjualan melalui platform streaming atau live shopping tengah menjamur di kalangan UMKM. Tren live shopping ini berdampak positif pada penjualan mereka.

"Penjual yang live streaming di Tiktok mampu mengalami kenaikan penjualan di shoptokopedia rata-rata naik 7 kali lipat (700%)," papar Head of Communications Tokopedia and TikTok E-commerce, Aditia Grasio Nelwan, Rabu (4/12/2024).

Lebih lanjut dia menjabarkan, wilayah Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang mengalami peningkatan tertinggi nilai transaksi di Tokopedia dan ShopTokopedia. Selain Jateng, Sumatra Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali juga mengalami peningkatan dengan rata-rata lebih dari 10 kali lipat.

Sejumlah provinsi di Indonesia mengalami peningkatan transaksi tertinggi di Tokopedia dan ShopTokopedia, antara lain: Sumatra Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, dengan rata-rata lebih dari 10 kali lipat. Sedangkan beberapa kategori produk dengan kenaikan tertinggi jumlah transaksi di Tokopedia dan ShopTokopedia, antara lain: Kecantikan dan Perawatan Tubuh, Fesyen, serta Makanan dan Minuman, dengan rata-rata hampir 10 kali lipat.

"UMKM adalah tulang punggung ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bisa diakselerasi jika pelaku usaha merespon peluang baru lewat cara baru dalam memanfaatkan teknologi," ucapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/320/3133317/emak_emak_cari_cuan_lewat_konten_creator-7PUY_large.png
Raup Cuan, Emak-Emak di RI Kini Jadi Konten Kreator
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/320/3133313/belanja_online-vy6U_large.jpg
Transaksi Belanja Online Meroket di Kuartal I-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/455/3124702/belanja_online-YpL3_large.jpg
Transaksi Belanja Online Orang RI Naik 10 Kali Lipat saat Sahur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/455/3111416/tokopedia-LpBa_large.jpg
Tren Belanja Online Awal 2025, Ini Barang yang Paling Laris Manis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/455/3102374/bukalapak-PTi9_large.jpg
Bukalapak Tutup Bisnis E-commerce
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/320/3100142/airlangga-1byD_large.jpg
Transaksi Belanja di Indonesia Rp25,4 Triliun, Diskon 2024 Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement