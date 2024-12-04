Tren Jualan Live Shopping Bikin Penjualan UMKM Naik 700%

SOLO - Tren berjualan melalui platform streaming atau live shopping tengah menjamur di kalangan UMKM. Tren live shopping ini berdampak positif pada penjualan mereka.

"Penjual yang live streaming di Tiktok mampu mengalami kenaikan penjualan di shoptokopedia rata-rata naik 7 kali lipat (700%)," papar Head of Communications Tokopedia and TikTok E-commerce, Aditia Grasio Nelwan, Rabu (4/12/2024).

Lebih lanjut dia menjabarkan, wilayah Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang mengalami peningkatan tertinggi nilai transaksi di Tokopedia dan ShopTokopedia. Selain Jateng, Sumatra Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali juga mengalami peningkatan dengan rata-rata lebih dari 10 kali lipat.

Sedangkan beberapa kategori produk dengan kenaikan tertinggi jumlah transaksi di Tokopedia dan ShopTokopedia, antara lain: Kecantikan dan Perawatan Tubuh, Fesyen, serta Makanan dan Minuman, dengan rata-rata hampir 10 kali lipat.

"UMKM adalah tulang punggung ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bisa diakselerasi jika pelaku usaha merespon peluang baru lewat cara baru dalam memanfaatkan teknologi," ucapnya.