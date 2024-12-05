Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Alfamart Berkolaborasi dengan Zwitsal untuk Jaga Kesehatan Kulit Anak Indonesia, Melalui Edukasi 1.000 HPK

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |15:01 WIB
Alfamart Berkolaborasi dengan Zwitsal untuk Jaga Kesehatan Kulit Anak Indonesia, Melalui Edukasi 1.000 HPK
Alfamart bersama Zwitsal kembali berkolaborasi dalam rangkaian program Alfamart Sahabat Posyandu yang berjalan di 34 titik lokasi kota/kabupaten selama Desember 2024. (Foto: Dok Alfamart)
A
A
A

Tangerang- Alfamart bersama Zwitsal kembali berkolaborasi dalam rangkaian program Alfamart Sahabat Posyandu yang berjalan di 34 titik lokasi kota/kabupaten selama Desember 2024. Program ini menargetkan 3.000 lebih ibu dan anak mendapat pelayanan kesehatan posyandu dan edukasi tentang menjaga kesehatan kulit bayi di 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Peluncuran program ini menghadirkan aktris sekaligus mom and kids influencer, Keisha Ratuliu yang berbagi cerita serta tips merawat si kecil bersama dokter spesialis Dermatologi, Venereologi dan Estetika, Dr. dr. Fitria Agustina, Sp. D.V.E., FINSDV, FAADV dalam sebuah talkshow interaktif di toko Alfamart MH Thamrin, Tangerang, Rabu pagi (4/11/2024).

Para ibu yang hadir membawa anaknya tidak hanya bisa berinteraksi langsung dengan narasumber, namun juga mendapat layanan posyandu, seperti cek tumbuh kembang anak, imunisasi, serta Pemberian Makanan Tambahan (PMT).

Dalam pelaksanaannya, Alfamart Sahabat Posyandu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan kader posyandu setempat, sehingga mendapat pelayanan maksimal dan edukasi langsung tentang menjaga kesehatan kulit bayi di 1.000 HPK.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/340/3189312//wagubsu_surya-8gPM_large.jpeg
Pemprov Sumut Hadirkan Fast Track Young Preneur 2025, Dukung 1.700 Pelaku UMKM Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/11/3189265//birthday_sale-N5MV_large.jpeg
Puncak 12.12 Birthday Sale, Perayaan 10 Tahun Shopee Banjir Promo Spesial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/11/3189235//promo_aplikasi_shopeepay_1212-weFQ_large.jpg
Catat Sekarang! 4 Promo ShopeePay Wajib Diserbu di Tanggal Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/16/3189174//hapus_akun_indodana_finance-BZqI_large.jpeg
Langkah-langkah Menghapus Akun Indodana Finance dengan Mudah dan Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/16/3189146//olx_iklan_baris_digital_yang_miliki_iklan_lowongan_pekerjaan-tlA2_large.jpeg
Mencari Lowongan Kerja di Jakarta, OLX Jadi Alternatif yang Semakin Dilirik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/11/3189133//perbedaan_pkb_tahunan_dan_lima_tahunan-V3ZL_large.jpg
Ini Bedanya Pengurusan PKB Tahunan dan PKB Lima Tahunan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement