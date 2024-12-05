Alfamart Berkolaborasi dengan Zwitsal untuk Jaga Kesehatan Kulit Anak Indonesia, Melalui Edukasi 1.000 HPK

Alfamart bersama Zwitsal kembali berkolaborasi dalam rangkaian program Alfamart Sahabat Posyandu yang berjalan di 34 titik lokasi kota/kabupaten selama Desember 2024. (Foto: Dok Alfamart)

Tangerang- Alfamart bersama Zwitsal kembali berkolaborasi dalam rangkaian program Alfamart Sahabat Posyandu yang berjalan di 34 titik lokasi kota/kabupaten selama Desember 2024. Program ini menargetkan 3.000 lebih ibu dan anak mendapat pelayanan kesehatan posyandu dan edukasi tentang menjaga kesehatan kulit bayi di 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Peluncuran program ini menghadirkan aktris sekaligus mom and kids influencer, Keisha Ratuliu yang berbagi cerita serta tips merawat si kecil bersama dokter spesialis Dermatologi, Venereologi dan Estetika, Dr. dr. Fitria Agustina, Sp. D.V.E., FINSDV, FAADV dalam sebuah talkshow interaktif di toko Alfamart MH Thamrin, Tangerang, Rabu pagi (4/11/2024).

Para ibu yang hadir membawa anaknya tidak hanya bisa berinteraksi langsung dengan narasumber, namun juga mendapat layanan posyandu, seperti cek tumbuh kembang anak, imunisasi, serta Pemberian Makanan Tambahan (PMT).

Dalam pelaksanaannya, Alfamart Sahabat Posyandu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan kader posyandu setempat, sehingga mendapat pelayanan maksimal dan edukasi langsung tentang menjaga kesehatan kulit bayi di 1.000 HPK.