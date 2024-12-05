Erick Thohir Ubah Wajah Bandara di Indonesia, Ini Bocorannya

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi mengubah warna seragam petugas aviation security (avsec). Avsec bertugas di seluruh bandara yang dikelola PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports

Warna seragam yang sebelumnya berwarna biru, kini diganti menjadi merah dengan desain yang dinilai ramah dan cerah. Adapun, avsec resmi menggunakan seragam baru mulai 15-20 Desember 2025 mendatang.

Saat meninjau kesiapan operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025, Erick memamerkan seragam baru yang dikenakan beberapa avsec.

Menurutnya, perubahan seragam didasarkan pada aspek keramahtamahan para petugas ketika melayani penumpang di bandara.

"Bukan berarti seragam sebelumnya kurang bagus, tapi seragam yang baru lebih friendly,” ujar Erick saat ditemui di Bandara Soetta, Rabu (4/12/2024).

“Ini bagian dari mengubah persepsi, perlu penampakan yang bersahabat. Kita mau lebih baik, lebih nyaman, dan juga merasa yang datang itu disambut dengan baik. Mudah-mudahan semuanya berubah seragamnya pada 15-20 Desember," paparnya.

Selain pembaruan seragam, lanjut Erick, Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta juga menghadirkan elemen baru yang menonjolkan kekayaan alam dan budaya Indonesia.

Erick menyebut, keberadaan taman dan elemen hijau di area bandara memberikan kesan segar bagi pengunjung.

"Bandara kita sekarang lebih ramah lingkungan. Ada taman di depan sebelah kiri, dulu banyak kontainer, sekarang jadi taman. Saya juga ngecek tadi ada LED terbesar di Indonesia yang menampilkan budaya dan keindahan Indonesia, seperti Borobudur dan hewan-hewan khas kita, ini harus jadi representasi bangsa," ungkap dia.

Erick juga mengapresiasi rencana inovasi konektivitas yang digagas oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, yang akan mengintegrasikan kereta bandara dengan LRT Jabodebek.