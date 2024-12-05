Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Geber Proyek Gasifikasi, 168 Mw Listrik Papua Utara Dipasok dari Gas

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |11:27 WIB
RI Geber Proyek Gasifikasi, 168 Mw Listrik Papua Utara Dipasok dari Gas
RI Geber Proyek Gasifikasi, 168 Mw Listrik Papua Utara Dipasok dari Gas (Foto: PLN)
A
A
A

JAKARTA - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) bersama Papua Bersama Konsorsium menandatangani Joint Development Agreement (JDA) untuk proyek gasifikasi Papua Utara.

Penandatanganan ini adalah langkah lanjut dalam proyek gasifikasi untuk memperkuat rantai pasok gas melalui pembangunan infrastruktur midstream LNG untuk pembangkit listrik di wilayah Papua Utara yang sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.

Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara mengatakan, kerja sama strategis ini merupakan langkah penting untuk memastikan pasokan energi yang lebih bersih, berkelanjutan dan berorientasi dalam negeri di Papua Utara.

"Proyek ini tidak hanya membangun infrastruktur gas, tetapi juga membangun sinergi kuat antara berbagai pihak untuk menjamin keamanan pasokan energi di Indonesia Timur. Dengan ditandatanganinya JDA hari ini, kami yakin langkah selanjutnya seperti desain, pendanaan, dan konstruksi akan berjalan lebih cepat," ujar Iwan dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Sebagai penyedia utama energi primer untuk pembangkit listrik PLN, PLN EPI berkomitmen untuk menjaga rantai pasok energi yang andal dan efisien serta mendukung transisi energi nasional. Dengan mengutamakan gas sebagai sumber energi yang lebih bersih pengganti BBM, PLN EPI memperkuat posisinya sebagai katalis dalam upaya menuju Net Zero Emissions pada tahun 2060.

"Kami percaya bahwa gas memiliki peran penting sebagai energi transisi yang dapat membantu mengurangi emisi karbon. Melalui proyek ini, PLN EPI tidak hanya memperkuat ketahanan energi di Papua Utara tetapi juga mendukung Indonesia dalam mencapai target transisi energi berkelanjutan," tambah Iwan.

Proyek gasifikasi Papua Utara akan mendukung operasional tujuh pembangkit listrik utama dengan total kapasitas 168 MW. Proyek ini juga membutuhkan rata-rata pasokan gas sebesar 20,83 BBTUD selama 20 tahun ke depan.

Infrastruktur utama yang akan dibangun dari kerjasama ini ada 2 Floating Storage Regasification Unit (FSRU) di Jayapura dan Biak serta 2 Onshore Storage Facility di Manokwari dan Nabire untuk memastikan ketersediaan pasokan gas yang lebih stabil dan efisien.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186027/lng-W7Sd_large.jpg
Pengembangan LNG Midstream, Tekan Biaya Bahan Bakar Pembangkit Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185592/pln-rwPd_large.jpg
Ternyata Begini Rantai Pasok Batu Bara dan Logistik Energi untuk Pembangkit Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185471/gas-Relf_large.jpg
Gas Pilar Transisi Energi di RI, Pasokan dan Infrastruktur Jadi Tantangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182203/pembangkit_listrik-m0iO_large.jpg
Mendorong Infrastruktur Berkelanjutan: Sinergi Paiton Energy dan Pemkab Probolinggo melalui Inovasi FABA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181669/pembangkit_listrik-SFWC_large.jpg
Pasok Listrik ke KEK, PLTBg Sei Mangkei Turunkan Emisi Setara 8.000 Mobil Bensin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180578/gas-0LP7_large.jpg
Progres Proyek Pipa WNTS, Salurkan Gas Bumi dari Natuna Perkuat Ketahanan Energi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement