HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Adu Harta Kekayaan Yuni Shara dengan Krisdayanti

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |01:04 WIB
Adu Harta Kekayaan Yuni Shara dengan Krisdayanti
Harta Kekayaan Yuni Shara dan Krisdayanti (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Adu harta kekayaan Yuni Shara dengan Krisdayanti. Belakangan ini Yuni Shara. Yuni Shara dan Krisdayanti, dua diva Indonesia yang tak hanya sukses di dunia hiburan, tetapi juga dalam dunia bisnis, sering menjadi sorotan publik.

Keduanya dikenal memiliki kekayaan yang luar biasa. Ditambah lagi kedua yang kini sedang viral karena Yuni Shara yang telah membangun PAUD dengan biaya SPP Rp3.500 per bulan. Sedangkan Krisdayanti yang kini sedang maju menjadi calon Wali Kota Batu, Jawa Timur.

Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai harta kekayaan Yuni Shara dan Krisdayanti yang dirangkum Okezone, Rabu (4/12/2024):

Yuni Shara

Akhir-akhir ini, Yuni Shara menarik perhatian publik karena menjabat sebagai ketua di sebuah sekolah bernama PAUD Yayasan Cahaya Permata Abadi yang terletak di Kota Batu, Malang, Jawa Timur.

Popularitasnya semakin meningkat setelah netizen mengetahui bahwa biaya SPP di sekolah tersebut hanya sebesar Rp3.500 per bulan, dan bahkan ada opsi untuk menggantinya dengan sayur dan buah-buahan.

Halaman:
1 2
