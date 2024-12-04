Harta Kekayaan Yuni Shara, Punya Sekolah PAUD yang Biaya SPP Cuma Rp3.500 per Bulan

JAKARTA - Harta kekayaan Yuni Shara, punya sekolah PAUD yang biaya SPP cuma Rp3.500 per bulan. Tak hanya sibuk di dunia hiburan, Yuni Shara juga dikenal sebagai pebisnis dan pengelola sekolah.

Saat ini dirinya menjabat sebagai Ketua Yayasan Cahaya Permata Abadi yang membawahi PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) terpadu di Kota Batu, Malang, Jawa Timur.

Selain mempunyai sekolah PAUD, wanita yang akrab dikenal sebagai Diva POP tanah air ini, juga memiliki banyak gurita bisnis. Tidak hanya aktif sebagai penyanyi saja, tetapi bisnis kuliner hingga tambang batu bara pun ia jalani.

Lantas darimana harta kekayaan Yuni Shara?

Berikut ini sumber kekayaan Yuni Shara yang dirangkum Okezone, Selasa (3/12/2024):

1. Penyanyi

Yuni Shara mengawali karirnya sebagai penyanyi pada tahun 1987 lewat album pertamanya yaitu ‘Kasmaran’ pada 1991. Karirnya sebagai penyanyi terus meraih kesuksesan dengan terus menghasilkan single dan album terbaru.