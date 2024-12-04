Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harta Kekayaan Yuni Shara, Punya Sekolah PAUD yang Biaya SPP Cuma Rp3.500 per Bulan

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |00:01 WIB
Harta Kekayaan Yuni Shara, Punya Sekolah PAUD yang Biaya SPP Cuma Rp3.500 per Bulan
Harta Kekayaan Yuni Shara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harta kekayaan Yuni Shara, punya sekolah PAUD yang biaya SPP cuma Rp3.500 per bulan. Tak hanya sibuk di dunia hiburan, Yuni Shara juga dikenal sebagai pebisnis dan pengelola sekolah.

Saat ini dirinya menjabat sebagai Ketua Yayasan Cahaya Permata Abadi yang membawahi PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) terpadu di Kota Batu, Malang, Jawa Timur.

Selain mempunyai sekolah PAUD, wanita yang akrab dikenal sebagai Diva POP tanah air ini, juga memiliki banyak gurita bisnis. Tidak hanya aktif sebagai penyanyi saja, tetapi bisnis kuliner hingga tambang batu bara pun ia jalani.

Lantas darimana harta kekayaan Yuni Shara?

Berikut ini sumber kekayaan Yuni Shara yang dirangkum Okezone, Selasa (3/12/2024):

1. Penyanyi

Yuni Shara mengawali karirnya sebagai penyanyi pada tahun 1987 lewat album pertamanya yaitu ‘Kasmaran’ pada 1991. Karirnya sebagai penyanyi terus meraih kesuksesan dengan terus menghasilkan single dan album terbaru.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188793/orang_kaya-U8S0_large.jpg
Viral, Crazy Rich Asal Swedia Johan Eliasch Borong 400 Ribu Hektar Hutan Agar Tak Ditebang Sembarangan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188788/harta_kekayaan_denny_caknan-Mg9D_large.jpg
Segini Kekayaan Denny Caknan yang Donasi Rp1 Miliar untuk Beli Hutan di Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187998/bbm_pertamina-Q7tT_large.jpg
Terungkap, Orang Super Kaya RI Masih Nikmati Subsidi Rp498,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/455/3187668/bencana-wmlT_large.jpg
Ini Pemilik PT Toba Pulp Lestari 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/455/3187489/sawit-Nnbc_large.jpg
Daftar 7 Orang Terkaya Indonesia yang Punya Bisnis Sawit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/455/3185472/uang-RNra_large.jpg
1 Persen Orang Terkaya Kuasai 50 Persen Kekayaan Indonesia, Ini Faktanya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement