HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar 10 Orang Terkaya Pemilik PO Bus di Indonesia

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |06:15 WIB
Daftar 10 Orang Terkaya Pemilik PO Bus di Indonesia
10 Orang Terkaya Pemilik PO Bus
A
A
A

JAKARTA - Ada 10 orang terkaya di Indonesia ini merupakan pemilik perusahaan otobus (PO) dengan aset senilai ratusan miliar.

Bus merupakan salah satu kendaraan umum yang masih menjadi pilihan banyak masyarakat di Indonesia. Keunggulannya yang mampu membawa banyak penumpang menjadi daya tarik bagi bus sebagai sarana transportasi favorit.

Kini, banyak bus yang turut menyediakan fasilitas pelengkap seperti toilet, tempat tidur, hingga wifi yang memberikan layanan internet bagi penggunanya. PO bus yang kini makin berkembang menjadi salah satu bisnis yang menghasilkan keuntungan besar bagi para pemiliknya.

Berikut adalah orang terkaya di Indonesia pemilik PO bus:

1. Jacobus Irawan

Jacobus Irawan adalah pemilik PO Hiba, yang menyediakan layanan transportasi seperti bus pariwisata, antar jemput karyawan, dan bus AKAP. Berdiri sejak 1949, Hiba Group, sebagai induk perusahaan, telah menjadi salah satu perusahaan transportasi terbesar di Indonesia.

Dengan pengalaman lebih dari 70 tahun, PO Hiba dianggap sebagai perusahaan otobus legendaris yang terus beroperasi hingga kini. Saat ini, armada PO Hiba telah mencapai lebih dari 2.000 unit, menunjukkan komitmen mereka untuk memberikan layanan berkualitas kepada para pelanggan.

