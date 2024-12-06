JAKARTA - Daftar lengkap Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Jawa Barat 2025. Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan upah minimum naik sebesar 6,5%.
Meskipun upah minimum telah diumumkan, kenaikan UMK masih dihitung formulanya. Untuk UMK dan upah minimum sektoral kabupaten/kota 2025 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat 18 Desember 2024.
“Dalam hal di kabupaten/kota belum terdapat Upah Minimum kabupaten/kota maka yang berlaku Upah Minimum provinsi,” demikian bunyi pasal 12.
Formula kenaikan UMK adalah UMK 2025 = UMK 2024 + nilai kenaikan UMK 2025. Nilai kenaikan Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2025 mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu.
Berikut ini hitung-hitungan UMK Jawa Barat 2025 jika mengacu kenaikan upah minimum nasional 6,5%.
Simak di sini daftar lengkap UMK Jawa Barat 2025 usai naik 6,5%. Dirangkum oleh Okezone dari berbagai sumber, Kamis (5/12/2024).
- Kabupaten Bandung Naik menjadi: Rp3.757.284
- Kota Bandung Naik menjadi: Rp4.482.914
- Kabupaten Bogor Naik menjadi: Rp4.877.211
- Kota Bogor Naik menjadi: Rp5.126.897
- Kabupaten Bekasi Naik menjadi: Rp5.558.515
- Kota Bekasi Naik menjadi: Rp5.690.752
- Kabupaten Sukabumi Naik menjadi: Rp3.604.482
- Kota Sukabumi Naik menjadi: Rp3.018.634