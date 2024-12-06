Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Cara Daftar Bansos PKH

Fadhila Khairunnisa , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |14:45 WIB
Ini Cara Daftar Bansos PKH
Ini cara daftar bansos PKH (Foto: Freepik)
JAKARTA – Ini cara daftar bansos PKH. Salah satu program pemerintah yang dilaksanakan melalui Kementerian Sosial (Kemensos) adalah Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Bansos PKH). Serta terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk mendaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2024, yaitu melalui jalur offline dan online.

"Program Keluarga Harapan (PKH) yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga kurang mampu yang terdapat pada data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki komponen sebagai persyaratan yang ditetapkan sebagai peserta PKH," dikutip dari laman resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia, Jumat (6/12/2024).

Tujuan dari program ini yaitu meningkatkan taraf hidup, mengurangi beban pengeluaran, mendorong perubahan perilaku dan kemandirian, mengurangi kemiskinan, serta inklusi keuangan.

Bantuan sosial PKH diberikan kepada berbagai kategori penerima dengan nominal yang bervariasi, mulai dari Rp600.000 hingga Rp3 juta per tahun, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kategori penerima meliputi ibu hamil atau nifas serta anak usia dini, anak-anak yang sedang menempuh pendidikan juga termasuk dalam kategori ini. Selain itu, bantuan untuk lanjut usia berusia 70 tahun ke atas serta penyandang disabilitas berat.

Untuk mendaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2024, dapat memilih salah satu dari dua metode yang tersedia, yaitu secara offline atau online.

Berikut adalah langkah-langkah mendaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) secara online:

1. Unduh aplikasi “Cek Bansos” melalui Play Store di ponsel Anda.

2. Buat akun baru dengan mengisi data diri, seperti nama lengkap, alamat, dan nomor kontak yang aktif, lalu selesaikan proses pendaftaran akun.

3. Setelah akun berhasil dibuat, masuk ke aplikasi dan buka menu “Daftar Usulan” yang tersedia di halaman beranda.

4. Klik opsi “Tambah Usulan” untuk memulai pendaftaran. Anda akan diminta mengisi rincian informasi pribadi, termasuk data anggota keluarga yang diperlukan.

