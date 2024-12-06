Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bansos PKH Desember 2024 Cair, Ini Syarat hingga Besaran Bantuan yang Diterima

Anindya Rasya Salsabila , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |07:08 WIB
Bansos PKH Desember 2024 Cair, Ini Syarat hingga Besaran Bantuan yang Diterima
Bansos PKH Cair (Foto: Okezone)
JAKARTA – Berikut cara cek bansos PKH Desember 2024. Bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 4 cair di Desember 2024.

Bansos PKH adalah sebuah program bantuan sosial dari pemerintah Indonesia yang ditujukan untuk keluarga miskin dan rentan. Pada Desember 2024, penerima bantuan sosial PKH dapat memeriksa status mereka melalui situs resmi Kementerian Sosial.

Syarat untuk menjadi penerima bantuan PKH adalah keluarga yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki anggota dengan kebutuhan khusus, seperti ibu hamil, anak-anak usia dini, lansia, atau penyandang disabilitas.

Untuk memeriksa status penerima bansos PKH, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:

Cek Penerima Bansos PKH lewat Cekbansos.kemensos.go.id

1. Dengan mengunjungi situs cekbansos.kemensos.go.id.

2. Memasukkan data sesuai KTP, seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.

3. Memasukkan data wilayah sesuai KTP, seperti nama lengkap.

4. Mengisi kode captcha

5. Klik "Cari Data"

