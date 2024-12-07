Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah Foto Selfie KTP Bisa Disalahgunakan?

Shafira Kezia Andjani , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |21:02 WIB
Apakah Foto Selfie KTP Bisa Disalahgunakan?
Apakah selfie foto KTP bisa disalahgunakan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Apakah foto selfie KTP bisa disalahgunakan? Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai identitas diri menjadi salah satu dokumen yang sering disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Di era digital seperti sekarang ini, foto selfie dengan KTP merupakan salah satu cara yang sering dilakukan untuk verifikasi identitas diri di beberapa aplikasi. Namun, ketika Anda memerlukan untuk foto selfie dengan KTP untuk keperluan sesuatu, Anda harus berhati-hati karena hal ini kerap disalahgunakan oleh pihak ilegal.

Berikut beberapa risiko foto selfie KTP jika disalahgunakan oleh pihak ilegal. Dikutip dari berbagai sumber oleh Okezone, Sabtu (7/12/2024).

1. Pinjaman Online Ilegal

Di era digital yang sudah serba mudah dengan teknologi, banyak kasus beredar di mana data diri kita digunakan untuk pinjaman online oleh pihak yang tidak bertanggung jawab hanya dengan foto selfie KTP.

2. Pemalsuan Dokumen

Selain itu, foto KTP juga bisa digunakan untuk memalsukan dokumen-dokumen yang digunakan untuk aktivitas ilegal.

3. Penipuan dan Pemerasan

Tidak jarang juga kasus di mana banyak penipuan dan pemerasan yang diambil dari data diri kita seperti foto KTP. Hal ini bisa menyebabkan pemerasan yang merugikan Anda.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
