Ternyata Segini Gaji Pelatih Kim Sang Sik di Timnas Vietnam Jelang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

JAKARTA - Ternyata segini gaji Kim Sang Sik, pelatih di Timnas Vietnam jelang piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Simak di sini.

Kim Sang Sik merupakan pelatih asal Korea Selatan yang resmi menemani Timnas Vietnam dalam ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Pertandingan ini akan digelar pada tanggal 15 Desember 2024 di Phu Tho Provincial Stadium, Vietnam.

Dari mulai performa, hingga gaji dari pelatih tersebut terus menyorot perhatian publik. Simak di bawah ini segini gaji dari pelatih Kim Sang Sik.

Kim Sang Sik dikabarkan menerima gaji sebesar Rp321 juta per bulan. Meskipun ia masih merintis usahanya di bidang pelatih sepak bola, angka tersebut sudah menunjukkan angka yang lumayan besar.

Dengan gaji yang lumayan tinggi, netizen berharap pelatih usia 47 tahun itu dapat memberikan hasil yang maksimal untuk Timnas Vietnam. Tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga bisa membawa Timnas Vietnam ke level tinggi lainnya.