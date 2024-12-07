Contoh 25 Pertanyaan Wawancara Kerja Tentang Keterampilan Komunikasi

JAKARTA - Contoh 25 pertanyaan wawancara kerja tentang keterampilan komunikasi. Dalam wawancara kerja, keterampilan komunikasi merupakan salah satu aspek yang sering dinilai oleh perusahaan.

Keterampilan komunikasi merupakan faktor kunci yang mendukung keberhasilan seseorang di dunia kerja. Mereka yang memiliki kemampuan ini biasanya lebih adaptif, persuasif, dan handal dalam menjalin relasi profesional. Menurut penelitian yang dipublikasikan, individu dengan keterampilan komunikasi yang baik cenderung lebih termotivasi dan memiliki performa kerja yang tinggi.

Dalam wawancara kerja, pewawancara sering kali menanyakan tentang kemampuan komunikasi. Hal ini bertujuan untuk menilai sejauh mana Anda dapat menyampaikan informasi secara jelas, mendengarkan dengan efektif, serta menyelesaikan konflik. Jawaban Anda harus mampu mencerminkan bagaimana keterampilan ini memberikan kontribusi positif bagi perusahaan serta posisi yang dilamar.

Melansir Forbes, Sabtu (7/12/2024), berikut adalah contoh 25 pertanyaan wawancara kerja tentang keterampilan komunikasi:

Pertanyaan Umum

1. Bagaimana Anda mendeskripsikan gaya komunikasi Anda?

2. Bagaimana cara Anda berkomunikasi dengan tim?

3. Bagaimana Anda memanfaatkan keterampilan komunikasi untuk memperkuat hubungan dengan rekan kerja?

4. Bagaimana Anda menilai kemampuan komunikasi Anda sendiri?

5. Umpan balik seperti apa yang biasanya Anda terima terkait kemampuan komunikasi Anda?

6. Bagaimana Anda menentukan apakah akan berkomunikasi secara lisan atau tertulis?

7. Apa saja hal yang Anda perhatikan dalam komunikasi non-verbal?

8. Bagaimana Anda menggunakan cerita untuk mendukung pendekatan komunikasi Anda?

Pertanyaan Tentang Mengekspresikan Diri

9. Bagaimana Anda menjelaskan informasi yang rumit agar mudah dipahami?

10. Apa strategi Anda untuk meyakinkan orang lain?

11. Bagaimana Anda menilai kemampuan presentasi Anda?

12. Bisakah Anda menceritakan pengalaman presentasi yang sukses?

13. Bagaimana cara Anda menyampaikan kabar buruk kepada orang lain?

14. Bagaimana Anda menyesuaikan pesan komunikasi dengan audiens yang berbeda?

15. Apa keunggulan Anda dalam keterampilan menulis?

16. Seperti apa umpan balik yang Anda terima terkait keterampilan menulis Anda?