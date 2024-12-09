Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harta Kekayaan Yati Pesek, Seniman Senior yang Dilecehkan Gus Miftah

Anindya Rasya Salsabila , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |19:30 WIB
Harta Kekayaan Yati Pesek, Seniman Senior yang Dilecehkan Gus Miftah
Harta Kekayaan Yati Pesek, Seniman Senior yang Dilecehkan Gus Miftah. (Foto: Okezone.com/Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Harta kekayaan Yati Pesek, seniman senior yang dilecehkan Gus Miftah. Harta kekayaan seniman senior yang belum lama menjadi perbincangan publik menjadi sorotan.

Sosok Yati Pesek belakangan menjadi sorotan setelah cuplikan video yang memperlihatkan dirinya menerima ucapan kurang pantas dari Gus Miftah viral di media sosial. Dalam video tersebut, Gus Miftah tampak melontarkan candaan yang terkesan mengarah pada body shaming dan berkonotasi mesum.

Yati Pesek, lahir dengan nama Suyati pada 8 Agustus 1952 di Yogyakarta, berasal dari keluarga seniman. Ayahnya adalah seorang pengrawit, sementara ibunya seorang penari, yang turut membimbingnya belajar menari sejak kecil.

Ia memulai karier seni profesionalnya pada tahun 1964 dengan bergabung di kelompok Wayang Orang Jati Mulya. Setelah merantau ke Yogyakarta, ia aktif di komunitas seni seperti Ketoprak Mudha Rahayu dan Sandiwara Jenaka KR yang disiarkan di TVRI Yogyakarta.

Meski belum diketahui pasti berapa nominal harta kekayaaan dari seniman Yati Pesek ini, ia diketahui memiliki sejumlah pekerjaan yang menjadi sumber pundi-pundi rupiah-nya hingga saat ini.

Yati Pesek diketahui memiliki sejumlah kelompok seni yang didirikan oleh dirinya sendiri, seperti Padhepokan Seni Endah Suryatiningrum Klaten, Ketoprak Kartini Mataram dan Wayang Orang Tresno Budoyo. Sebagai seniman ia juga sempat membintangi sejumlah film layar lebar terkenal dengan judul Yowis Ben, Teluh, Mendung Tanpo Udan, Seni Memahami Kekasih, dan film layar lebar lainnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/455/3189860//orang_terkaya_di_indonesia-gbG4_large.png
Kekayaan 50 Orang Terkaya RI Tembus Rp5.093,7 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189249//harta_kekayaan_utut-Vz7m_large.jpg
Mengintip Kekayaan Utut Adianto, Komisi I DPR yang Usulkan Ada Dirjen Khusus Longsor dan Banjir 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3189025//harta_kekayaan-moe8_large.jpg
Harta Kekayaan Chalerm Yoovidhya, Orang Terkaya Nomor 1 Thailand Pemilik Minuman Berenergi Terkenal di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3189023//dpr_ri-HhcE_large.JPG
Segini Harta Kekayaan Endipat Wijaya, Anggota DPR yang Sindir Donasi Rp10 Miliar untuk Banjir Sumatera 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188788//harta_kekayaan_denny_caknan-Mg9D_large.jpg
Segini Kekayaan Denny Caknan yang Donasi Rp1 Miliar untuk Beli Hutan di Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/455/3188533//mirwan-uirp_large.jpg
Segini Harta Kekayaan Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan yang Pergi Umrah di Tengah Bencana Banjir
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement