Harta Kekayaan Yati Pesek, Seniman Senior yang Dilecehkan Gus Miftah

JAKARTA - Harta kekayaan Yati Pesek, seniman senior yang dilecehkan Gus Miftah. Harta kekayaan seniman senior yang belum lama menjadi perbincangan publik menjadi sorotan.

Sosok Yati Pesek belakangan menjadi sorotan setelah cuplikan video yang memperlihatkan dirinya menerima ucapan kurang pantas dari Gus Miftah viral di media sosial. Dalam video tersebut, Gus Miftah tampak melontarkan candaan yang terkesan mengarah pada body shaming dan berkonotasi mesum.

Yati Pesek, lahir dengan nama Suyati pada 8 Agustus 1952 di Yogyakarta, berasal dari keluarga seniman. Ayahnya adalah seorang pengrawit, sementara ibunya seorang penari, yang turut membimbingnya belajar menari sejak kecil.

Ia memulai karier seni profesionalnya pada tahun 1964 dengan bergabung di kelompok Wayang Orang Jati Mulya. Setelah merantau ke Yogyakarta, ia aktif di komunitas seni seperti Ketoprak Mudha Rahayu dan Sandiwara Jenaka KR yang disiarkan di TVRI Yogyakarta.

Meski belum diketahui pasti berapa nominal harta kekayaaan dari seniman Yati Pesek ini, ia diketahui memiliki sejumlah pekerjaan yang menjadi sumber pundi-pundi rupiah-nya hingga saat ini.

Yati Pesek diketahui memiliki sejumlah kelompok seni yang didirikan oleh dirinya sendiri, seperti Padhepokan Seni Endah Suryatiningrum Klaten, Ketoprak Kartini Mataram dan Wayang Orang Tresno Budoyo. Sebagai seniman ia juga sempat membintangi sejumlah film layar lebar terkenal dengan judul Yowis Ben, Teluh, Mendung Tanpo Udan, Seni Memahami Kekasih, dan film layar lebar lainnya.