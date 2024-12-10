Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kereta Tanpa Transit dari Jakarta ke Semarang Diuji Coba

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |10:59 WIB
Kereta Tanpa Transit dari Jakarta ke Semarang Diuji Coba
Kereta Api Tanpa Transit (Foto: Kemenhub)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan uji coba terkait pengoperasian kereta tanpa transit atau direct train yang menghubungkan Stasiun Gambir, Jakarta dengan Stasiun Semarang Tawang Bank Jateng.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan direct train menjadi alternatif moda Jakarta-Semarang dan sebaliknya, yang memberi pengalaman baru kepada masyarakat. Targetnya angkutan ini siap melayani penumpang pada musim libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

“Kami ingin memberikan kesempatan kepada para pengguna kereta untuk merasakan bahwa layanan kereta api bisa nyaman dengan langsung (tanpa transit), dan para pengguna kereta api bisa mengejar kereta malam, kemudian sampai tujuan pagi hari. Jadi bisa beristirahat di kereta tanpa terputus waktu istirahatnya,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (10/12/2024).

Saat ini, layanan direct train baru tersedia secara eksklusif dan berupa uji coba pada 9 dan 10 Desember 2024. Pemilihan rute Jakarta-Semarang dan sebaliknya menyesuaikan regulasi pembatasan jam kerja masinis. Ke depan, evaluasi pada pelaksanaan layanan dan animo masyarakat akan terus dilakukan.

"Kami harap ini akan menjadi final uji coba, dan pada saat pos nataru dimulai sekitar 18 Desember 2024, PT. KAI akan mengoperasikan direct train ini selama kegiatan Nataru," sebut Menhub.

