HOT ISSUE

Segini Harta Kekayaan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto di LHKPN

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |11:55 WIB
Segini Harta Kekayaan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto di LHKPN
Segini harta kekayaan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Segini harta kekayaan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto di LHKPN. Irjen Pol Karyoto, yang saat ini menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya, memiliki total harta kekayaan senilai Rp9,844 miliar berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2023.

Sebagai lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1990, Irjen Pol Karyoto dikenal memiliki rekam jejak panjang di bidang reserse. Jabatan strategis sebagai Kapolda Metro Jaya yang diembannya sejak 27 Maret 2023 menjadi salah satu bukti dedikasi dan pengabdiannya di institusi kepolisian.

Sebagai pejabat negara, Karyoto rutin melaporkan kekayaannya untuk menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan tata kelola yang bebas dari korupsi.

Berikut rincian Harta Kekayaan Irjen Pol Karyoto di LHKPN yang sudah dirangkum oleh Okezone, Selasa (10/12/2024):

1. Tanah dan Bangunan

Karyoto memiliki tanah dan bangunan dengan total nilai Rp5,72 miliar. Aset ini tersebar di beberapa lokasi, di antaranya:

- Tanah dan bangunan di Garut seluas 289 m² dengan luas bangunan 200 m², diperoleh melalui warisan senilai Rp400 juta.

- Tanah dan bangunan lainnya di Garut, masing-masing bernilai antara Rp450 juta hingga Rp750 juta, diperoleh dari hasil sendiri.

- Tanah dan bangunan di Sleman seluas 360 m² dengan luas bangunan 340 m², senilai Rp2,17 miliar.

