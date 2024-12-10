Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Daftar 8 Perusahaan Milik Jusuf Kalla, Punya Harta Kekayaan Rp900 Miliar!

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |10:19 WIB
Daftar 8 Perusahaan Milik Jusuf Kalla, Punya Harta Kekayaan Rp900 Miliar!
Daftar Perusahaan Milik Jusuf Kalla, Punya Harta Rp900 Miliar (Foto: Okezone)
JAKARTA - Daftar perusahaan milik Jusuf Kalla (JK) hingga harta kekayaannya yang tercatat di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Jusuf Kalla tidak hanya dikenal sebagai Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12, tapi juga merupakan salah satu seorang pengusaha besar di Indonesia. Jusuf Kalla memiliki banyak perusahaan yang bergerak di berbagai sektor melalui Grup Kalla.

Kini Jusuf Kalla kembali terpilih sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029. Keputusan ini melalui Sidang Pleno Kedua Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 PMI Tahun 2024.

Sementara, berdasarkan data LHKPN per 2018 saat menjabat sebagai Wakil Presiden, Jusuf Kalla mempunyai harta kekayaan mencapai Rp900,83 miliar tanpa utang.

Harta kekayaan Jusuf Kalla ini terdiri dari 71 tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia senilai Rp263,7 miliar. Kemudian alat transportasi dan mesin senilai Rp975 juta, harta bergerak lainnya Rp3,2 miliar, surat berharga Rp77,2 miliar, kas dan setara kas Rp21,4 miliar, harta lainnya Rp534,1 miliar, sehingga total harta kekayaan Jusuf Kalla mencapai Rp900,83 miliar tanpa utang.

Berikut ini daftar perusahaan milik Jusuf Kalla seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

1. Sektor Transportasi dan Logistik

Sektor transportasi dan logistik merupakan bisnis pertama yang dikelola oleh Grup Kalla di awal Hadji Kalla dan Hajjah Athirah Kalla memulai bisnisnya pada 1952.

Kini perkembangan bisnis Grup Kalla di bidang transportasi dan logistik telah berkembang dengan memiliki Kalla Lines, Kalla Transport, dan juga Kalla Logistics.

 

2. Sektor Konstruksi

 

Selanujutnya adalah Grup Kalla memiliki bisnis yang bergerak di sektor konstruksi. Dalam sektor ini, Grup Kalla memiliki Bumi Karsa dan juga Kalla Aspal.

 

3. Sektor Otomotif

Bisnis otomotif menjadi salah satu bisnis pertama bagi Grup Kalla. Di mana pada saat itu NV Hadji Kalla yang didirikan pada 1952 ditunjuk oleh PT Toyota Astra Mobil untuk menjadi distributor resmi mobil Toyota di Sulawesi Selatan.

Kini, bisnis tersebut bernaung di bawa Kalla Toyota untuk penjualan mobil Toyota dan Kalla Kars untuk penjualan motor.

