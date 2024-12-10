Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Penerbangan Langsung Jakarta-IKN Pacu Pembangunan Perumahan di Luar Jawa

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |12:47 WIB
Penerbangan Langsung Jakarta-IKN Pacu Pembangunan Perumahan di Luar Jawa
Penerbangan langsung dari Jakarta ke IKN pacu pembangunan perumahan di luar Jawa (Foto: Okezone)
JAKARTA - Penerbangan langsung dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) akan memacu pengembang membangun perumahan di luar Jawa. Wakil Menteri Perumahan Fahri Hamzah mengatakan penerbangan langsung menjadi pemantik pengembang swasta bangun kawasan atau kota terutama di kawasan sekitar pembangunan IKN.

Sebab menurutnya, saat ini pengembang swasta tidak hanya fokus untuk membangun rumah saja tapi sudah mampu membangun kawasan atau ekosistem kota baru. Namun untuk mendukung pengembangan kawasan baru memang diperlukan akses transportasi yang memadai.

"Membuat kota dalam pemahaman saya bukan lagi pekerjaan yang luar biasa, kita bisa lihat pengembang-pengembang (developer) swasta itu sudah bikin kota atau kawasan, tidak lagi hanya sekedar bangunan rumah," kata Wamen PKP Fahri Hamzah dalam keterangan resmi, Selasa (10/12/2024).

Oleh sebab itu, Wamen Fahri mengusulkan agar segera diaktifkan penerbangan langsung ke IKN dari berbagai wilayah Indonesia terutama dari Jakarta. Sebab menurutnya dengan kemudahan akses udara akan semakin memudahkan berbagai kegiatan di IKN.

Mantan Wakil Ketua DPR RI itu menambahkan, jika mencontoh pengembang swasta dalam membangun kawasan, bisa juga diawali dengan menghidupkan kawasan tersebut lewat berbagai kegiatan/acara yang berkelanjutan.

