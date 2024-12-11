Perbandingan Harta Kekayaan Jusuf Kalla dengan Agung Laksono

JAKARTA - Perbandingan harta kekayaan Jusuf Kalla dengan Agung Lakson. Hal ini menyusul kisruh keduanya dalam pemilihan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029.

Jusuf Kalla yang merupakan mantan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia diketahui berebut kursi Ketua PMI dengan Agung Laksono. Keduanya bahkan saling klaim telah terpilih menjadi ketua sesuai hasil Musyawarah Nasional (Munas) PMI ke-22.

JK sapaan Jusuf Kalla secara resmi terpilih secara aklamasi dalam Munas XXII PMI sebagai Ketua Umum PMI periode 2024-2029. Di sisi lain, Agung Laksono juga turut mengklaim dirinya terpilih sebagai ketua melalui Munas PMI ke-22 yang diselenggarakan secara terpisah.

Akibat hal ini, JK dikabarkan telah melaporkan Agung Laksono ke polisi karena upayanya merebut kursi Ketua Umum PMI. Politisi senior Indonesia itu menyebut jika Munas yang menetapkan Agung sebagai ketua adalah forum ilegal.

Di samping itu, Agung Laksono juga dikabarkan akan melaporkan Jusuf Kalla pada Kementerian Hukum. Politisi Partai Golkar itu menilai jika dirinya telah sesuai dengan AD/ART organisasi.

Akibat kisruh pemilihan Ketua Umum PMI Periode 2024-2029 ini, masyarakat menjadi menyoroti harta kekayaan dua calon tersebut.

Jusuf Kalla terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada KPK melalui laporan LHKPN pada 2018 lalu saat dirinya masih menjabat sebagai wakil presiden. Diketahui, kekayaannya mencapai Rp900.837.737.179 atau Rp900,8 miliar