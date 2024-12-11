Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bagaimana Cara Mengetahui Perbedaan Debt Collector Asli dan Palsu?

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |18:21 WIB
Bagaimana Cara Mengetahui Perbedaan Debt Collector Asli dan Palsu?
Perbedaan Debt Collector Asli dan Palsu (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Bagaiman cara mengetahui perbedaan debt collector asli dan palsu? Hal ini bisa terlihat dari cara memperlakukan konsumennya.

Debt collector yang legal dan dipayungi hukum tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat mempermalukan konsumen.

Penipu atau debt collector palsu, secara keliru mengancam Anda dengan hukuman penjara atau berpura-pura sebagai pejabat pemerintah. Mereka menekan Anda untuk membayar melalui transfer uang atau kartu prabayar. Penipu menyukai metode pembayaran ini karena mungkin tidak dapat dilacak, dan akan sulit bagi Anda untuk memperoleh uang Anda kembali.

Dilansir dari berbagai sumber pada Rabu (11/12/2024), Okezone telah merangkum cara mengetahui perbedaan debt collector asli dan palsu, sebagai berikut.

Cara Mengetahui Perbedaan Debt Collector Asli dan Palsu.

Inilah beberapa tanda dan ciri yang membedakan antara debt collector legal dengan yang palsu di antaranya;

Halaman:
1 2
