MNC Leasing-Bank Kalteng Teken MoU Senilai Rp100 Miliar

JAKARTA - PT MNC Guna Usaha atau MNC Leasing dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Tengah menandatangani perjanjian kerjasama dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) senilai Rp100 miliar.

Prosesi penandatanganan dilakukan di MNC Tower tersebut, ditujukan untuk mempermudah akses pembiayaan bagi para pelaku usaha sektor produktif terkhusus di Kalimantan.

Direktur MNC Leasing Henri Gunawan menjelaskan, pihaknya optimis atas kerja sama dengan Bank Kalteng tersebut dikarenakan dapat memberikan solusi pembiayaan yang lebih efektif dan akan berdampak positif bagi perekonomian di Indonesia khususnya di daerah Kalimantan.

"Ini merupakan suatu kehormatan kami di MNC Leasing atas kerja sama dengan BPD Kalteng karena fokus pembiayaan kami ini memang di Kalimantan," jelas Henri di lokasi, Rabu (11/12/2024).

Henri mengungkapkan, kerja sama ini juga dilandasi wilayah Kalimantan menjadi salah satu magnet pertumbuhan ekonomi paling besar. Selain itu, lanjut Henri, fokus pembiayaan MNC Leasing di sektor alat berat, trucking dan machinery.

"Fokus pembiayaan kita juga mengarah pada sektor pertambangan, perkebunan, pertanian dan sektor industri lainnya. Artinya kerja sama kami dengan BPD Kalteng ini menjadi penting guna turut serta dalam pembangunan nasional terutama di Kalteng," terang Henri.

Sementara itu, Plt. Direktur Utama Bank Kalteng, Maslipansyah menuturkan kerja sama dengan MNC Leasing ini akan menjadi awal dari kolaborasi yang lebih erat ke depannya. Dia melanjutkan, kemitraan strategis ini juga diharapkan akan meningkatkan jangkauan BPD Kalteng agar lebih luas dan menambah portofolio pembiayaan yang sudah ada.