IHSG Makin Melemah ke Level 7.403 di Jeda Sesi I

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah pada jeda sesi I perdagangan hari ini (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah ke zona merah pada penutupan perdagangan sesi pertama, Kamis (12/12/2024). IHSG siang ini makin melemah 0,82% atau 61,19 poin ke level 7.403.

Pada jeda sesi I, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 13,71 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp6,72 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 754.078 kali. Adapun, sebanyak 339 saham harganya terkoreksi, 201 saham harganya naik dan 242 saham lainnya stagnan.

Sektor teknologi turun 1,04%, sektor keuangan turun 0,97%, sektor infrastruktur turun 0,76%, sektor industri turun 0,69%, sektor kesehatan turun 0,62%, sektor properti turun 0,64%, sektor non siklikal turun 0,59% dan sektor transportasi turun 0,34%. Sedangkan, sektor energi naik 0,46% dan sektor siklikal nik 0,23%.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Sunson Textile Manufacture Tbk (SSTM) naik 24,56% ke Rp284, PT Langgeng Makmur Industri Tbk (LMPI) naik 24,56% ke Rp185 dan PT Surya Citra Media Tbk (SCMA) naik 7,78% ke Rp194.