HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 7.464, Transaksi Rp15,6 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |16:19 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 7.464, Transaksi Rp15,6 Triliun
IHSG menguat hari ini. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 11,47 poin atau 0,15% ke level 7.464 pada sesi terakhir perdagangan Rabu (11/12/2024).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 312 saham menguat, 295 saham melemah dan 339 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp15,69 triliun dari 25,77 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,06 persen ke 891,091, indeks JII menguat 0,03 persen ke 520,063, indeks IDX30 menguat 0,14 persen ke 457,408 dan indeks MNC36 menguat 0,28 persen ke 348,419.

Sedangkan sektoral mayoritas menguat seperti konsumer siklikal 0,31 persen, energi 0,33 persen, kesehatan 0,01 persen, industri 0,04 persen, infrastruktur 0,03 persen, properti 1,49 persen.

Sektoral yang melemah ada bahan baku 0,93 persen, finansial 0,05 persen, konsumer non siklikal 0,85 persen, teknologi 1,05 persen, transportasi 1,56 persen.

