Turun 0,11%, IHSG Dibuka Melemah ke Level 7.444

Indeks Harga Saham Gabungan dibuka melemah pada perdagangan hari ini (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan hari ini, Rabu (11/12/2024). IHSG pagi ini melemah 0,11% ke level 7.444,86.

Pada semenit awal IHSG berbalik arah menguat 0,17% ke 7.465, dengan 201 saham di zona hijau, 110 melemah, dan 635 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp4,28 triliun, dengan volume 1,7 miliar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,37% ke 893,80, indeks JII menguat 0,42% ke 522,11, indeks MNC36 menguat 0,52% ke 349,22, dan IDX30 menguat 0,36% ke 458,45.

Untuk indeks sektoral yang berada di zona hijau pagi ini yaitu bahan baku 0,56%, konsumer siklikal 0,33%, energi 0,35%, finansial 0,13%, kesehatan 0,07%, infrastruktur 0,35%, properti 0,43%, transportasi 0,04%.

Sedangkan sektor yang melemah ada barang industri 0%, konsumer non siklikal 0,04%, teknologi 0,05%.