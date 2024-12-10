Turun 0,24%, IHSG Ambil Jeda di Level 7.419

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah pada jeda sesi I perdagangan hari ini (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah ke zona merah pada penutupan perdagangan sesi pertama, Selasa (10/12/2024). IHSG siang ini turun 0,24% atau 17,94 poin ke level 7.419.

Pada jeda sesi I, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 11,79 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp9,09 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 847.214 kali. Adapun, sebanyak 316 saham harganya terkoreksi, 237 saham harganya naik dan 235 saham lainnya stagnan.

Sektor properti turun 1,04%, sektor industri turun 0,84%, sektor teknologi turun 0,48%, sektor keuangan turun 0,44%, sektor kesehatan turun 0,40%, dan sektor infrastruktur turun 0,03%. Sedangkan sektor bahan baku naik 0,97%, sektor energi naik 0,59%, sektor transportasi naik 0,07%, sektor non siklikal naik 0,05% dan sektor siklikal naik 0,04%.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (DPUM) naik 32,69% ke Rp69, PT Mitra Investindo Tbk (MITI) naik 23,84% ke Rp187 dan PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO) naik 22,67% ke Rp920.