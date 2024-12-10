Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Ditutup Menguat 0,21% ke Level 7.453, Transaksi Rp15 Triliun

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |16:43 WIB
IHSG Ditutup Menguat 0,21% ke Level 7.453, Transaksi Rp15 Triliun
IHSG menguat hari ini. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 0,21% atau 15,55 poin ke level 7.453 pada perdagangan Selasa (10/12/2024).

Total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 24,04 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp15,61 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 1,41 juta kali.

Adapun, sebanyak 259 saham harganya naik, 311 saham harganya turun dan 228 saham lain harganya stagnan.

Sektor bahan baku naik 1,98 persen, sektor siklikal naik 0,77 persen, sektor energi naik 0,59 persen, sektor non siklikal naik 0,47 persen, sektor keuangan naik 0,05 persen, sektor infrastruktur naik 0,02 persen, dan sektor teknologi naik 0,01 persen. Sedangkan sektor properti turun 1,20 persen. sektor industri turun 0,61 persen dan sektor kesehatan turun 0,22 persen.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (DPUM) naik 34,62 persen ke Rp70, PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO) naik 24,67 persen ke Rp935, dan PT Surya Citra Media Tbk (SCMA) naik 18,30 persen ke Rp181.

