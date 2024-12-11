IHSG Sesi I Menguat 0,67% ke Level 7.503

, Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |12:15 WIB

IHSG sesi I hari ini. (Foto: Freepik)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 0,67% atau 49,76 poin ke level 7.503 pada perdagangan sesi pertama Rabu (11/12/2024).

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 16,87 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp10,64 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 841.247 kali. Adapun, sebanyak 299 saham harganya naik, 253 saham harganya turun dan 231 saham lain harganya stagnan.

Sektor properti naik 1,47 persen, sektor energi naik 1,10 persen, sektor infrastruktur naik 0,49 persen, sektor keuangan naik 0,41 persen, sektor bahan baku naik 0,27 persen, sektor siklikal naik 0,07 persen. Sedangkan sektor teknologi turun 1,07 persen, sektor transportasi turun 0,61 persen, sektor non siklikal turun 0,57 persen, sektor kesehatan turun 0,46 persen dan sektor industri turun 0,01 persen.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Chitose Internasional Tbk (CINT) naik 34,08 persen ke Rp240, PT Haloni Jane Tbk (HALO) naik 32,00 persen ke Rp66, dan PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO) naik 24,60 persen ke Rp1.165.