HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar 10 Provinsi yang Dapat UMP 2025 Paling Besar

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |13:15 WIB
Daftar 10 Provinsi yang Dapat UMP 2025 Paling Besar
Daftar provinsi dengan UMP 2025 terbesar (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Daftar 10 provinsi yang dapat UMP 2025 paling besar. Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan rata-rata kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5% pada 2025. Sejumlah provinsi pun telah menetapkan dan mengumumkan kenaikan UMP 2025 dengan besaran yang bervariasi.

Penetapan UMP dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.16/2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025. Pemerintah menyatakan bahwa kenaikan UMP dan UMK 2025 mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kontribusi tenaga kerja terhadap ekonomi provinsi. Kebijakan ini bertujuan memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja dengan tetap memperhatikan kepentingan perusahaan.

Berikut ini daftar provinsi di Indonesia yang telah mengumumkan sekaligus dapat UMP 2025 paling besar, yang dirangkum Okezone, Kamis (12/12/2024):

1. Provinsi Jakarta menetapkan UMP 2025 sebesar Rp5.396.761, meningkat 6,5% dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah Rp5.067.38.

2. Provinsi Papua menetapkan UMP 2025 sebesar Rp4.285.850, meningkat 6,5% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.024.270.

3. Provinsi Aceh menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.685.616, meningkat 6,5% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.460.672.

4. Provinsi Sumatera Selatan menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.681.571, meningkat 6,5% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3.456.874.

5. Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.657.527, meningkat 6,5% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.343.298.

6. Provinsi Bangka Belitung menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.623.653, meningkat 6,5% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.402.492.

