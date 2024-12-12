Kunjungan Turis Asing Meroket 23% di Liburan Akhir Tahun

Kunjungan Turis Asing ke Bali Diprediksi Meroket di Libur Natal dan Tahun Baru. (Foto: Okezone.com/AP)

JAKARTA - Lonjakan wisatawan terjadi selama libur panjang Natal Dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025. Wisatawan yang berlibur diprediksi meroket 23%.

Direktur Utama InJourney Maya Watono menjelaskan, libur Natal dan Tahun Baru merupakan momen di mana pergerakan wisatawan sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari proyeksi pergerakan penumpang di bandara yang dikelola yakni sekitar 4,5-5%, di mana wisatawan internasional diproyeksikan naik 23%.

BACA JUGA: Kuliner Khas Daerah Jawara UMKM Pukau Wisatawan di Bali

“Kami mempersiapkan pelayanan optimal juga atraksi dan event berkesan bagi pergerakan wisatawan baik domestik dan internasional. Di sektor perhotelan, melalui InJourney Hospitality kami mengadakan program spesial yang dirancang untuk menambah kesan untuk para pengunjung khususnya salah satu jewel kami di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan, Sanur," tutur Maya, Kamis (12/12/2024).

Sementara itu, Direktur Komersial Injourney Tourism Development Corporation Troy Warokka mengatakan, wisatawan di Nusa Dua Bali diprediksi naik lebih dari 80% dibandingkan dengan periode serupa di 2023. Kenaikan didorong oleh berbagai kegiatan atau event yang dilaksanakan di kawasan tersebut.

“Kenaikan wisatawan ke Nusa Dua dan Mandalika, kita prediksi bisa di atas 80 persen,” ujar Troy.

Tingkat keterisian alias okupansi kamar hotel di Nusa Dua Bali saat ini sudah mencapai 100%, menjelang libur panjang Nataru 2024. Troy menyebut, para wisatawan sudah memesan (booking) kamar hotel jauh-jauh hari.

“Jangan lupa, Nusa Dua itu punya pelanggan tetap, punya konsumen tetap, jadi mereka tuh sudah mengandalkan New Year's akan menghabiskan di Nusa Dua,” paparnya.

ITDC belum merinci persentase wisatawan mancanegara dan lokal atas proyek melonjaknya jumlah kunjungan di Pulau Dewata saat Nataru 2024/2025. Kendati begitu, volumenya dipastikan naik tajam.