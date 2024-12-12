Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gandeng Inggris, RI Buka Pintu Masuk Pasar Eropa

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |22:57 WIB
Gandeng Inggris, RI Buka Pintu Masuk Pasar Eropa
Kadin Lihat 75 Tahun Kerjasama Indonesia-Inggris Menghasilkan Dampak Bagi Masyarakat. (Foto: Okezone.com/Kadin)
JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melihat hubungan kerjasama Indonesia dan Inggris selama 75 tahun telah berdampak nyata bagi masyarakat Indonesia. Kerjasama bilateral kedua negara memiliki nilai investasi yang signifikan besar, berkomitmen pada transisi energi, dan kolaborasi lintas sektor yang terus berkembang.

“Kerja sama ini tidak hanya besar dari sisi nominal, seperti investasi BP (perusahaan migas Inggris) senilai USD7,1 miliar, tetapi juga menunjukkan pengakuan terhadap upaya transisi energi Indonesia, termasuk dalam pengembangan carbon storage dan LNG,” kata Ketua Umum Kadn Anindya Bakrie, Kamis (12/12/2024).

Menurut Anindya, kerjasama dengan Inggris akan menjadi jalan masuk bagi Indonesia ke Eropa. Sebagaimana diketahui, negosiasi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif IndonesiaUni Eropa (IEU-CEPA) masih terus diupayakan.

Begitu pun sebaliknya, kerjasama yang apik dengan Indonesia dipandang Anindya akan membuka jalan bagi Inggris dan negara-negara Eropa lainnya untuk menuju ASEAN. Maka dari itu, ini dinilai sebagai suatu hubungan simbiosis mutualisme.

"Sebaliknya, Indonesia bisa menjadi jalan masuk untuk UK (Inggris) dan Eropa untuk ke ASEAN, karena Indonesia adalah ekonomi terbesar, populasi terbesar di ASEAN. Jadi kita juga bisa menjadi jalan masuk," sebut dia.

Anindya menegaskan pentingnya tiga pilar kerja sama antara Indonesia dan Inggris, yaitu relasi antar-pemerintah, kemitraan bisnis, dan hubungan antar-masyarakat. Dalam bidang pendidikan, Inggris menjadi destinasi utama penerima beasiswa LPDP.

“Inggris memiliki peran besar dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia Indonesia, baik melalui pendidikan maupun kolaborasi people-to-people. Ini adalah kemitraan yang seimbang antara timur dan barat yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia,” tuturnya.

