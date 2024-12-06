Ketum Kadin Anindya Bakrie Sambangi Istana Bertemu Presiden Prabowo, Ada Apa?

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta pada siang hari ini.

Anindya mengenakan setelan jas berwarna abu-abu dengan dasi biru. Anindya mengaku bakal menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana. Di sana Anindya akan ikut menemui para pengusaha Jepang.

"Kita lihat ya, tapi kayaknya saya mesti masuk dulu tapi singkat kata, ini kemarin ketemu dengan pak Presiden dan Kementerian Investasi Jepang itu secara natural karena jumlah penduduk berkurang dan menua pasti mencari tempat yang penduduknya bertambah dan muda," kata Anindya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

Anindya mengatakan bahwa Indonesia dan Jepang sudah menjadi mitra strategis karena sudah lama punya nilai historis. Indonesia mempunyai kesempatan emas di bawah Presiden Prabowo.

"Kita melihat dari sisi investasi Jepang juga bukan kawan baru, sehingga banyak sekali yang bisa diteruskan baik dari bidang manufaktur, idustrialisasi, energi transisi, health care, sekolah masih banyak lagi kita dengerin dulu," ungkapnya.

Anindya juga mengungkapkan bahwa turut hadir juga Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Arjad Rasjid. "Semua," kata Anindya.

(Dani Jumadil Akhir)