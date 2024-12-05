Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Anindya Bakrie Bertemu Ketua ASEAN BAC Malaysia, Singgung Investasi Hampir Rp4.000 Triliun!

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |16:51 WIB
Anindya Bakrie Bertemu Ketua ASEAN BAC Malaysia, Singgung Investasi Hampir Rp4.000 Triliun!
Ketum Kadin Anindya Bakrie Bertemu Ketua ASEAN BAC Malaysia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie bertemu dengan Ketua ASEAN Business Advisory Council (BAC) Malaysia Tan Sri Nazir Razak pada hari ini.

Keduanya membahas banyak hal, mulai dari sektor keuangan hingga peluang kerjasama yang diharapkan membawa kebaikan, bukan hanya bagi kedua negara tapi juga ASEAN secara keseluruhan.

"Beliau (Tan Sri) bicara mengenai banyak hal. Pertama, mengenai finance atau keuangan, bagaimana kita bisa berkolaborasi lebih baik. Yang kedua tenaga kerja, dimana kita bisa saling bertukar untuk kebaikan bersama di dalam ASEAN," ungkap Anindya di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Anindya menambahkan, pertemuan dan kolaborasi ini menjadi momen yang sangat penting, mengingat ASEAN merupakan kawasan ekonomi yang luar biasa besar. Menurutnya kerjasama yang apik dapat meningkatkan integrasi ekonomi kawasan ke depan.

"Karena ASEAN merupakan kawasan ekonomi yang luar biasa besarnya, bisa dibayangkan jumlah penduduknya ada 670-an juta, PDB-nya USD3,5 triliun, dan tradenya, Foreign Direct Investment (FDI) juga banyak USD250 miliar (atau setara Rp3.950 triliun). Jadi ini benar-benar kawasan yang penting," kata Anindya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
